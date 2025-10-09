Son dakika... Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından üç milletvekili için açıklama!

Dışişleri Bakanlığı kaynakları; İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu'ndaki teknelerde bulunan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ile yurttaşların durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Edinilen bilgiye göre, üç milletvekili, Ashdod Limanı'nda karaya çıkarıldıktan sonra dün gece Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na getirildi.

Kaynaklar, "Milletvekillerimizin bugün üçüncü bir ülke üzerinden havayoluyla Türkiye'ye dönmeleri ihtimali bulunmaktadır. Diğer 18 vatandaşımız ise Ketziot Gözaltı Merkezi'ne götürülmüşlerdir. Tel Aviv'deki Konsolosluk yetkililerimizin bugün vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmesi öngörülmektedir. Vatandaşlarımızın bir an evvel ülkemize dönmeleri için gerekli girişimler tamamlanmış olup, özel bir uçak seferi düzenlenmesi dahil, tüm tedbirler alınmaktadır" bilgilerini paylaştı.