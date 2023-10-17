Son dakika... Dışişleri'nden İsrail'e şiddetli kınama
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Gazze'de bir hastanenin hedef alınmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda hastalar, kadınlar ve çocukların da olduğu en az 500 kişi hayatını kaybetti, yüzlercesi de yaralandı.
ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ
Saldırıyı “soykırım” ve “insani felaket” olarak niteleyen Filistin, üç günlük ulusal yas ilan etti.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN SERT KINAMA
Saldırıya tepki yağarken; Dışişleri Bakanlığı’ndan da İsrail’e şiddetli kınama geldi.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün Gazze’de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır” ifadelerine yer verildi.
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