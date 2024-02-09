Son dakika... DİSK'in talebine destek: Özgür Özel'den 'vergi' çağrısı!

Yayınlanma: 09.02.2024 - 12:18

Güncelleme: 09.02.2024 - 13:11

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK 17. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

DİYANET'İN FİTRE TUTARINDAKİ ARTIŞ!

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sendika adını taşıyan ve kağıt üzerinde ya da gerekli şartları sağlayarak ancak kayıt altında bulundurdukları üyelerinin haklarını menfaatlerini korumak yerine, siyasi iktidarı meşrulaştırmak üzere çaba sarfedenlerin kötü örnekleri bir yana ya da sadece faydacı bir yerden işin ruhunu yakalamadan, özünü terkederek sendikacılık yapan bir yana, ya da sadece ve sadece ücret sendikacılığına indirgenmiş bir takım olumsuz tutumlar bir yana DİSK bütün zorluklara, bütün karşısında ortaya çıkan kamu gücüyle, devlet gücüyle biraz önce ifade edildiği her türlü baskı ve yıldırmaya karşı önemli bir mücadele veriyor. Elbette ücret sendikacılığı yapmıyor, ama ücretin fevkelade siyasi bir talep olduğunu bilerek de önemli bir mücadeleyi sürdürüyor ve dile getiriyor.

Esas mesele bugün sadece ve sadece enflasyon odaklı bir ücret zammı sisteminin aslında ne büyük bir emek hırsızlığı olduğunun altını çizmek lazım. En başta TÜİK verileri var.

Bu istatistik kurumunun rakamlarına göre bugün enflasyon yüzde 64. Oysaki bağımsız ENAG’ın yaptığı çalışmalara göre yüzde 129. Sadece enflasyona yönelik ücret artışını sorunlu bulmakla birlikte onu kabul ettiğimiz durumda bile sadece TÜİK’in yaptığı manipülasyonlar yüzünden ortada son alınan yüzde 49’luk zam duruyor ama bir tarafta yıllık yüzde 129’luk enflasyon duruyor.

Dün çok enteresan bir şey oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, fitreyi geçen sene 70 TL olarak hesaplamıştı, dün 130 lira olarak ilan etti. Bir yanda TÜİK orada duruyor, diğer yandan da Diyanet bu ülkede bir kişi oruç tutamıyorsa, kendisi yerine oruç tutan bir kişinin fitresini vermek, onun bir günlük gıda ihtiyacını karşılamak için gerekli parayı 130 lira olarak hesaplıyor. Bir yanda Erdoğan’ı dinleyip 3 çocuk sahibi olan 5 kişilik bir ailenin 130 liradan bir aylık ihtiyacının 19 bin 500 lira ihtiyacı var.

"EŞİTSİZ VE ADALETSİZ BİR VERGİ SİSTEMİ UYGULANIYOR"

'19 bin 500 lirayla 5 kişilik bir ailenin sadece karnı doyabilir' diyor Diyanet. Diğer yanda 17 bin 2 lira vererek 'Sen aileni geçindirebilirsin' diyerek asgari ücreti veren iktidar, en düşük emekli maaşını da 10 bin lira yapıp bu parayla emekliler geçinebilir diye bu ücreti dayatan bir iktidar var.

Eşitsiz ve adaletsiz bir vergi sistemi uygulanıyor. Enflasyona göre maaş hesabı yapmak yoksulluğu körükleme yönteminden başka bir şey değildir. ervet vergilendirilmemekte, dolaylı vergiler üzerinden zenginle fakiri ayırt etmeyen eşitsiz bir vergi uygulanmaktadır. DİSK'in vergi talebini sahipleniyoruz, Meclis'e sunduk."