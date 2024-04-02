Son Dakika... DİSK'ten '1 Mayıs' kararı: 'Yüzümüzü Taksim'e dönüyoruz'

Son dakika haberi... Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sendikanın 1 Mayıs kararını açıkladı. Çerkezoğlu "1 Mayıs 2024'te yüzümüzü Taksim'e dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:45
Son Dakika... DİSK'ten '1 Mayıs' kararı: 'Yüzümüzü Taksim'e dönüyoruz'
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sendikanın 1 Mayıs kararını açıkladı.

Çerkezoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Taksim'in özgürleştirilmesi ülkemizde açıkça bir demokrasi bir meselesidir. Bu nedenle işçi sınıfının dünya çapında yürüttüğü demokrasi kampanyasına bizler 1 Mayıs'ta Taksim'de olma irademizle güç veriyoruz."

Çerkezoğlu "1 Mayıs 2024, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk 1 Mayıs'ı olacak. Emek ve demokrasi mücadelemizin yeni bir dönemini 1 Mayıs'ta başlatıyoruz. Ülkemizde 1 Mayıs'ların bir simgesi var, Taksim Meydanı. Taksim Meydanı 77'den beri yüreğimizde yaradır. Taksim Meydanı, yeniden yasaklandığı günden beri içimizde yaradır. Bu yıl yüzümüzü yeniden Taksim Meydanı'na dönüyoruz. 1 Mayıs'ta Taksim'de olmak, her işçinin, emekçinin hakkıdır. Bunu engellemek hukuka aykırıdır, açıkça suçtur. O yüzden 2024 1 Mayıs'ında Taksim'de olmak ekmeğe, adalete, cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkmaktır, en önemlisi memlekete sahip çıkmaktır. 1 Mayıs'ta demokrasi şimdi, Taksim şimdi diyoruz. Kararımız kesindir. 1 Mayıs'ta bir elimizde karanfil, bir elimizde çocuklarımızla Taksim Meydanı'na yürüyeceğiz. Taksim 1 Mayıs alanıdır, Taksim ekmektir, Taksim adalettir" dedi. 

KESK DE TAKSİM İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul Şubeler Platformu, "1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda buluşalım. Açlığa, işsizliğe, güvencesizliğe karşı bu düzen böyle gitmez demek içi yan yana gelelim” çağrısı yapmıştı.

 


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