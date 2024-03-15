Diskalifiye edilmesine neden olmuştu! Pınar'ın Survivor All Star'dan elendiğini gören Sema Aydemir'in paylaşımı gündem oldu

Survivor All Star'ın son bölümünde Berna, Pınar, Gizem ve Aysu arasında eleme düellosu gerçekleşti. Aysu ile sona kalan Pınar ise Survivor'a veda eden isim oldu. Pınar Saka'nın vedası en çok Seda'yı sevindirirken Sema Aydemir'in de sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 11:28
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Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Aysu Keskin, Pınar Saka, Gizem Memiç ve Berna Canbeldek arasında düello yapıldı. 

Elenen ismi gören eski Survivor yarışmacısı Sema'dan gönderme gecikmedi.

"ALLAH'IM ÇOK ŞÜKÜR"

Yarışmada yapılan düelloda Aysu ile sona kalan Pınar, 5-3 yenilerek veda etti. 

Geçen haftalarda Pınar'a şiddet uyguladığı için diskalifiye edilen Sema Aydemir ise önce halay çekti sonra da Muhteşem Yüzyıl dizisindeki "Allah'ım çok şükür" repliğini paylaştı.


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