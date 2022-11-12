Son Dakika.. Diyarbakır OSB'de patlama: 1'i ağır 4 yaralı
Diyarbakır’da, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) 2’nci etapta, alüminyum üretimi yapılan fabrikanın fırın kısmında meydana gelen patlamada 1’i ağır 4 işçi yaralandı.
Diyarbakır-Elazığ yolu üzerinde bulunan OSB'de alüminyum üretimi yapılan fabrikanın fırın kısmında çalışma yapıldığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Fabrika çalışanlarının bildirmesiyle bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve kimyasal-biyolojik-radyolojik-nükleer tehditlere (KBRN) karşı özel kıyafetli AFAD ekipleri sevk edildi.
Patlamada 4 işçi yaralandı.Yaralılar Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
Patlamanın olduğu fabrika içinde KBRN’ye karşı özel kıyafetli ekiplerin çalışması sürerken, patlamanın nedeni araştırılıyor
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