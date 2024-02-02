Son Dakika... 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' cinayetinde yeni gelişme: Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi!
"Diyarbakırlı hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin işlettiği çay ocağında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından yakalanan cinayet zanlısının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Yakalanan cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Olay, Cerrahpaşa Mahallesi'nde Ramazan Pişkin'e ait çay ocağında meydana gelmişti. Pişkin'in bıçaklandığını gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Pişkin, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Pişkin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
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