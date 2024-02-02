Son Dakika... 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' cinayetinde yeni gelişme: Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi!

"Diyarbakırlı hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin işlettiği çay ocağında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından yakalanan cinayet zanlısının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 13:56
Son Dakika... 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' cinayetinde yeni gelişme: Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi!
Abone Ol google-news

Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Yakalanan cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU? 

Olay, Cerrahpaşa Mahallesi'nde Ramazan Pişkin'e ait çay ocağında meydana gelmişti. Pişkin'in bıçaklandığını gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Pişkin, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Pişkin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

 


Ramazan Pişkin haberleri Fatih haberleri Cinayet haberleri

İlgili Haberler

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Son dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı!

Son dakika... Ali Yerlikaya duyurdu: Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı!
Tehdit aldığını söylemişti... 'Filozof Ramazan' cinayetinde yeni ayrıntılar

Tehdit aldığını söylemişti... 'Filozof Ramazan' cinayetinde yeni ayrıntılar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon