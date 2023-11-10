Son dakika... Durmuş Yılmaz, İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu!

Son dakika haberi... Eski Merkez Bankası Başkanı olan ve İYİ Parti'den 2018 seçimlerinde milletvekili seçilen Durmuş Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 14:10
Son dakika... Durmuş Yılmaz, İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu!
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Eski Merkez Bankası Başkanı olan ve 2018 seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili seçilen Durmuş Yılmaz, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, partiden istifa ettiğini gösteren ekran görüntüsüne yer verdi.

SON SEÇİMDE ADAY GÖSTERİLMEMİŞTİ!

İYİ Parti'den 2018 seçimlerinde milletvekili seçilen Yılmaz, son genel seçimde milletvekili listesinde yer almamıştı.

2018 yılında Ankara milletvekili seçilen Yılmaz, Deniz Baykal'ın en yaşlı üye olmasına rağmen sağlık sorunları gerekçesiyle özür beyan etmesi üzerine, ikinci en yaşlı üye olarak Meclis'in geçici başkanı olarak görev yapmıştı.


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