Son dakika... Düzce, Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta deprem nedeniyle eğitime bir gün ara

23 Kasım 2022 Çarşamba, 05:35

Düzce'de merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre; deprem 6,81 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Yalova ve Çankırı'ya kadar geniş bir alanda hissedildi. Deprem nedeniyle dört kentte eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.

DÜZCE

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce'de eğitim ve öğretime bir günlük ara verildiğini duyurdu.

SAKARYA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Değerli hemşerilerimiz, Düzce'de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

BOLU

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Düzce depreminin ardından kentte 20 kişinin yaralandığını duyurdu. Kılıç yaptığı açıklamada, "Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Bazı binalarda çatkakların oluştuğu Bolu'da da eğitim-öğretime bir gün ara verildi" ifadelerini kullandı.

ZONGULDAK

Deprem nedeniyle eğitime ara verilen kentler arasında Zonguldak da katıldı. Ereğli Kaymakamlığı, hasta, hamile ve engellilere de bir gün izin verdi.