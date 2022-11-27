Son Dakika: Düzce'de 4,3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

27 Kasım 2022 Pazar, 07:18

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Düzce merkeze bağlı Şaziyeköy olarak saptadığı deprem, saat 06.57'de oldu.

Yerin 9.52 kilometre derinliğinde olan 4.3 deprem, Düzce merkez ve ilçelerinin yanı sıra, çevre illerde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Çilimli ilçesine bağlı Döngelli köyü, büyüklüğünü ise 4.6 olarak açıkladı.

Düzce Gölyaka’da geçen günlerde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde hissedilmişti.