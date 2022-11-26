Son dakika... Düzce'de eğitime bir hafta ara verildi

Son dakika haberi... Düzce'de 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından okulların bir hafta tatil edildiği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2022 Cumartesi, 16:45
Son dakika... Düzce'de eğitime bir hafta ara verildi
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım Çarşamba günü saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Yalova, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilen depremin ardından birçok ilde eğitime ara verilmişti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni bir açıklama yaparak Düzce'de eğitime 1 hafta ara verildiğini duyurdu.

Özer yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta Düzce'de okullarımızda eğitim öğretime 1 hafta ara verdik" açıklamasında bulundu.


Düzce Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer milli eğitim bakanı eğitim

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