Son Dakika... Düzce'de deprem!

Son dakika gelişmesi... Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2022 Cuma, 12:15
Son Dakika... Düzce'de deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Düzce'nin Gökyaka ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.00'da gerçekleşen depremin derinliği ise ilk belirlemelere göre 11.79 km olarak belirlendi.

DÜZCE'DE 5.9'LUK DEPREM

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım'da gece saatlerinde meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerde hissedilen 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. AFAD, Gölyaka'daki depremde Düzce'de 37, İstanbul’da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1 ve Bolu'da 1 olmak üzere 46 kişinin yaralandığını açıklamıştı.


Son dakika Düzce deprem

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler