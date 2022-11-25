Son Dakika... Düzce'de deprem!

25 Kasım 2022 Cuma, 12:15

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Düzce'nin Gökyaka ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.00'da gerçekleşen depremin derinliği ise ilk belirlemelere göre 11.79 km olarak belirlendi.

DÜZCE'DE 5.9'LUK DEPREM

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım'da gece saatlerinde meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerde hissedilen 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. AFAD, Gölyaka'daki depremde Düzce'de 37, İstanbul’da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1 ve Bolu'da 1 olmak üzere 46 kişinin yaralandığını açıklamıştı.