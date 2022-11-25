Son Dakika... Düzce'de deprem!
Son dakika gelişmesi... Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Düzce'nin Gökyaka ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.00'da gerçekleşen depremin derinliği ise ilk belirlemelere göre 11.79 km olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 25, 2022
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Gölyaka (Düzce)
Tarih:2022-11-25
Saat:12:00:33 TSİ
Enlem:40.807 N
Boylam:30.987 E
Derinlik:11.79 km
Detay:https://t.co/lx2Uhgx5zN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
DÜZCE'DE 5.9'LUK DEPREM
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım'da gece saatlerinde meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerde hissedilen 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. AFAD, Gölyaka'daki depremde Düzce'de 37, İstanbul’da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1 ve Bolu'da 1 olmak üzere 46 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
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