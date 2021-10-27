Son Dakika... e-Devlet Kapısı uygulamasına giriş yapılamıyor

27 Ekim 2021 Çarşamba, 13:57

e-Devlet yurttaşlık işlemleri portalı "www.turkiye.gov.tr"ye saat 13.30 itibariyle giriş yapmak isteyen kullanıcılar sayfanın hata verdiği görülüyor.

Yaşanan soruna dair henüz herhangi bir açıklama yapılmazken, giris.turkiye.gov.tr adresine girenler "Bu sayfa çalışmıyor" uyarısıyla karşı karşıya kalıyor.