Son Dakika... Ebru Eroğlu'ndan sonra iki teğmene daha ret!

30 Ağustos 2024’teki mezuniyet töreninde kılıç çatarak yemin edip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attıkları için Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenlerden İzzet Talip Akarsu ve Serhat Gündar'ın başvurularında karar çıktı.
İdare Mahkemesi teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönüşüne ilişkin görülen davada ret kararı verdi.
NE OLMUŞTU?
30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve TSK’den ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun, ihraç işlemine karşı açtığı dava, Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından reddedilmişti.