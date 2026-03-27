Son Dakika... Ebru Eroğlu'ndan sonra iki teğmene daha ret!

27.03.2026 14:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Son dakika gelişmesi... İhraç edilen teğmenler İzzet Talip Akarsu ve Serhat Gündar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönüşüne ret kararı verildi.

30 Ağustos 2024’teki mezuniyet töreninde kılıç çatarak yemin edip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attıkları için Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenlerden İzzet Talip Akarsu ve Serhat Gündar'ın başvurularında karar çıktı.

İdare Mahkemesi teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönüşüne ilişkin görülen davada ret kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve TSK’den ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun, ihraç işlemine karşı açtığı dava, Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

