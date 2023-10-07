Son dakika... Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2023 - 16:16
Son dakika... Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 15.54 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.6 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini de 3 kilometre olarak açıkladı.


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