Son dakika... Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 15.54 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 6.6 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 7, 2023
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2023-10-07
Saat:15:54:13 TSİ
Enlem:37.757 N
Boylam:23.4 E
Derinlik:6.6 km
Detay:https://t.co/TLJHAxP43j@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini de 3 kilometre olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 7, 2023
EGE DENIZI https://t.co/Mq5wuM9csY
07.10.2023, 15:54:24 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 3.0 km#Kandilli
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