Son Dakika... Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 17.14'te gerçekleşen depremin 9.94 km derinlikte meydana geldiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 19, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [215.82 km] Çeşme (İzmir)
Tarih:2024-01-19
Saat:17:14:05 TSİ
Enlem:38.52667 N
Boylam:23.80222 E
Derinlik:9.94 km
Detay:https://t.co/F4b7Yor6Ev@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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