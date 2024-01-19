Son Dakika... Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2024 - 17:29
Son Dakika... Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 17.14'te gerçekleşen depremin 9.94 km derinlikte meydana geldiği bildirildi.


Ege Denizi deprem Son dakika

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