Naci Görür’den Adıyaman depremi açıklaması: O kuşağa dikkat çekti
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman merkezli 4 büyüklüğündeki depremin ardından Doğu Anadolu Fayı ve Bitlis-Zagros Bindirme kuşağına dikkat çekti.
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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün akşam Adıyaman'da meydana gelen 4 şiddetindeki deprem hakkında değerlendirme yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:
“Taşdamlar-Çelikhan/Adıyaman’da deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fayının üzerinde ve Bitlis-Zagros Bindirme kuşağının çok yakınında. Bu özelliği ile artçı bir deprem olarak kabul edilebilir. Sevgiyle”
Taşdamlar-Çelikhan/Adıyaman’da deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fayının üzerinde ve Bitlis-Zagros Bindirme kuşağının çok yakınında. Bu özelliği ile artçı bir deprem olarak kabul edilebilir. Sevgiyle pic.twitter.com/sBC2NGkOvm— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 19, 2024
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