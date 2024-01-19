Naci Görür’den Adıyaman depremi açıklaması: O kuşağa dikkat çekti

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman merkezli 4 büyüklüğündeki depremin ardından Doğu Anadolu Fayı ve Bitlis-Zagros Bindirme kuşağına dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2024 - 13:33
Naci Görür’den Adıyaman depremi açıklaması: O kuşağa dikkat çekti
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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün akşam Adıyaman'da meydana gelen 4 şiddetindeki deprem hakkında değerlendirme yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı: 

“Taşdamlar-Çelikhan/Adıyaman’da deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fayının üzerinde ve Bitlis-Zagros Bindirme kuşağının çok yakınında. Bu özelliği ile artçı bir deprem olarak kabul edilebilir. Sevgiyle”


Naci Görür adıyaman doğu anadolu deprem

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