Naci Görür’den Adıyaman depremi açıklaması: O kuşağa dikkat çekti

Yayınlanma: 19.01.2024 - 13:33

Güncelleme: 19.01.2024 - 13:33

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün akşam Adıyaman'da meydana gelen 4 şiddetindeki deprem hakkında değerlendirme yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:

“Taşdamlar-Çelikhan/Adıyaman’da deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fayının üzerinde ve Bitlis-Zagros Bindirme kuşağının çok yakınında. Bu özelliği ile artçı bir deprem olarak kabul edilebilir. Sevgiyle”