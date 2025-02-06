Son Dakika... Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 21:16 sularında Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 21:16 sularında deprem meydana geldiğini bildirdi.
Buna göre depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.
Etiketler: #Ege Denizi #deprem #afad
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