Son Dakika... Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 21:16 sularında Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Son Dakika... Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.02.2025 - 21:35

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 21:16 sularında deprem meydana geldiğini bildirdi.

Buna göre depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.


Etiketler: #Ege Denizi #deprem #afad

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