Son Dakika... Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 06.02.2025 - 21:35

Güncelleme: 06.02.2025 - 21:35

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 21:16 sularında deprem meydana geldiğini bildirdi.

Buna göre depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.