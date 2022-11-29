Son Dakika: Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem! Çeşme'den de hissedildi

Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Çeşme'de kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2022 Salı, 07:45
Son Dakika: Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem! Çeşme'den de hissedildi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 04.32'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çeşme'ye 191 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 4.61 kilometre olarak ölçüldü.

İlçede kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.


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