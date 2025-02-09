Karayip Denizi'nde şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Karayip Denizi'nde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Karayip Denizi'nde şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
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AA
Yayınlanma: 09.02.2025 - 09:50

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 7,6 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 18.23'te Cayman Adaları'ndaki George Town'un yaklaşık 200 kilometre güneybatısında meydana geldiğini açıkladı.

Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Tsunami Uyarı Sistemi, Cayman Adaları, Jamaika, Küba, Meksika, Honduras, Bahamalar, San Andres ve Providencia, Belize, Haiti, Kosta Rika, Panama, Nikaragua ve Guatemala'nın kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı.


Etiketler: #Karayip Denizi #deprem

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