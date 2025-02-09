Karayip Denizi'nde şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Karayip Denizi'nde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 7,6 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 18.23'te Cayman Adaları'ndaki George Town'un yaklaşık 200 kilometre güneybatısında meydana geldiğini açıkladı.
Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Tsunami Uyarı Sistemi, Cayman Adaları, Jamaika, Küba, Meksika, Honduras, Bahamalar, San Andres ve Providencia, Belize, Haiti, Kosta Rika, Panama, Nikaragua ve Guatemala'nın kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı.
Etiketler: #Karayip Denizi #deprem
En Çok Okunan Haberler
-
- Özer Sencar'dan 'Mansur Yavaş' çıkışı
- Ünlü astrolog Hilal Saraç gözaltına alındı
- Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'ihanet' yanıtı
- İmamoğlu'ndan bilirkişiye suç duyurusu
- Uzmanı en çok kazandıracak 3 yatırımı açıkladı
- Müsavat Dervişoğlu CHP'yi topa tuttu
- 'Kovuldun Joe' dedi, izinlerini iptal etti!
- RTÜK'ten haber bültenlerine tehdit!
- İtalyan şefin oğlunun beyin ölümü gerçekleşti
- Ülkü Ocakları eski başkanı evinde ölü bulundu!