Son Dakika... Van'da korkutan deprem!
Son dakika gelişmesi... Van'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 08.44'te meydana gelen depremin derinliği 5 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 2, 2023
DEGIRMENOZU-(VAN) https://t.co/0Vuq5zpglT
02.01.2023, 08:44:59 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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