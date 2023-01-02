Son Dakika... Van'da korkutan deprem!

Son dakika gelişmesi... Van'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2023 Pazartesi, 08:59
Son Dakika... Van'da korkutan deprem!
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Saat 08.44'te meydana gelen depremin derinliği 5 km olarak kaydedildi.


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