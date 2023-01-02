Son Dakika... Van'da korkutan deprem!

02 Ocak 2023 Pazartesi, 08:59

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 08.44'te meydana gelen depremin derinliği 5 km olarak kaydedildi.