Son Dakika... Ege Denizi'nin ardından Akdeniz'de deprem!
Son dakika gelişmesi... Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 12.46'da Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 8, 2022
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2022-12-08
Saat:12:46:03 TSİ
Enlem:33.856 N
Boylam:21.864 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/XVFcGM5gqL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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