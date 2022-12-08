Son Dakika... Ege Denizi'nin ardından Akdeniz'de deprem!

Son dakika gelişmesi... Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2022 Perşembe, 13:09
Son Dakika... Ege Denizi'nin ardından Akdeniz'de deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 12.46'da  Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.


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