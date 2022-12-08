Son Dakika... Ege Denizi'nin ardından Akdeniz'de deprem!

08 Aralık 2022 Perşembe, 13:09

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 12.46'da Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.