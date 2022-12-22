Son Dakika... Limanlarla ilgili düzenleme TBMM'den geçti! Sözleşme süreleri 49 yıla uzatılacak
Son dakika gelişmesi... Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Limanların özelleştirilmesi neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri 49 yıla uzatılacak. Sendikalara toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabilmesi için yüzde 2 baraj şartı getirildi.
Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bugün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek kanunlaştı.
Kanun teklifiyle özetle şu değişiklikler yapıldı:
49 YILDAN AZ SÜRELİ SÖZLEŞME SÜRELERİ 49 YILA UZATILACAK
Buna göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave edilecek. Böylece 293 milyarlık olan borçlanma yetkisi 493 milyar liraya çıkıyor.
Teklifle Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi veya devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri, 49 yıla kadar uzatılacak.
İşletmeci şirketler özelleştirme sözleşmelerinde yer alan yatırım şartına ilave olarak ek sözleşme bedelinin yüzde 10'u oranında limancılık faaliyetleri ile ilgili yatırım yapmak ve bu yatırımları ek sözleşmelerin imza tarihinden itibaren 5 yıl içinde gerçekleştirmek zorunda olacak.
Süre sonunda işletmeci şirketlerin yatırımın gerçekleştirildiğine dair rapor ve bu durumu tevsik eden bilgi ve belgeleri ilgisine göre Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi veya Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne kontrol edilmek üzere sunmaları şart olacak.
BOTAŞ’IN BORÇLARI
Düzenlemeye göre, BOTAŞ'ın ödenmemiş her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek.
Kamu üniversitesi sağlık hizmeti sunucularının, hizmetin ifasında mali güçlükler yaşamamaları ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği bakımından, söz konusu sağlık hizmeti sunucularının finansal yeterliliğine katkı sağlanması ile önceki yıllara ait incelemeler sonucu cari yılda parasal bir kesintiye uğramamasına yönelik düzenleme yapılıyor.
SENDİKALARA 2 BARAJ ŞARTI GELİYOR
Komisyonda görüşülen torba yasanın 11. ve 12. maddeleri ile sendikalara toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabilmesi için yüzde 2 baraj şartı getiriyor.
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