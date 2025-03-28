Son Dakika... 'Ekrem İmamoğlu eylemlerine' jet iddianame: 74 kişinin hapis cezası istendi!
Son Dakika haberi... Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonu protesto etmek için yurdun dört bir yanında eylemler düzenlenmişti. İmamoğlu eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 74 kişiye 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle ilk dava açıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolara katılan kişilere yönelik savcılık jet iddianame düzenlendi.
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde 74 şüpheli hakkında “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama” suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları ve kamuoyunda siyasi yasak olarak bilinen seçme seçilme hakkından yoksun bırakmanın da dahil olduğu “belli haklardan yoksun bırakılma” maddesi de her bir şüpheli yönünden istendi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #hapis #Protesto
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin 'iki kayyum' planı nasıl bozuldu?
- Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki!
- Berkay Gezgin hakkında yeni gelişme
- Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti
- Mahkemeden o siteye erişim engeli!
- 'Espressolab' videosu sonrası Varank'a soruşturma
- Macron'dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- ABD'den flaş 'Ekrem İmamoğlu' çıkışı
- Devlet Bahçeli'den flaş 'İBB' açıklaması
- Avukat Pehlivan'a 'yurt dışına çıkış yasağı' talebi!