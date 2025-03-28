Son Dakika... 'Ekrem İmamoğlu eylemlerine' jet iddianame: 74 kişinin hapis cezası istendi!

Yayınlanma: 28.03.2025 - 20:28

Güncelleme: 28.03.2025 - 20:28

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolara katılan kişilere yönelik savcılık jet iddianame düzenlendi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde 74 şüpheli hakkında “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama” suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları ve kamuoyunda siyasi yasak olarak bilinen seçme seçilme hakkından yoksun bırakmanın da dahil olduğu “belli haklardan yoksun bırakılma” maddesi de her bir şüpheli yönünden istendi.

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