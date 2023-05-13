Son dakika... Ekrem İmamoğlu, seçim gününü işaret etti: 'Yarının kombini belli oldu'

Yayınlanma: 13.05.2023 - 12:26

Güncelleme: 13.05.2023 - 15:08

Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta yurttaşlarla buluştu.

"HALK NE DERSE O"

İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Sizden söz almak istiyorum; yarının kombini belli oldu. Bütün hanımefendiler de dahil bunu yapabilirler. Kolları kıvrılmış bir gömlekle sandıkların başında, okulların önünde, canım Türk bayraklarıyla caddelerde, sokaklarda memleketi demokrasi şölenine çevirmeye hazır mıyız? Tamam, anlaştık mı? Halk ne derse o. 'Ben bilirim', 'Ben her şeyin doğrusunu bilirim' diyen akıl, 'ben' dönemi bitecek; 'biz' dönemi başlayacak.

"EKONOMİYİ BATIRDILAR, CEBİNİZDEKİ PARAYI PUL ETTİLER"

Güçlü bir ittifakımız var. İçinde 6 siyasi parti ve kadroları var, ama daha önemlisi içine milletin evlatları var. Sizlerle birlikte bu süreci başaracağız. Memleketin altını üstüne getirdiler, ekonomisini batırdılar. Cebimizdeki parayı pul ettiler. Fakirlik, yoksulluk, işsizlik umutsuzluk Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bu kadar insanları ezdi.

Yarın Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçecek ‘demokrasi bayramı’ ilan edeceğiz. Bugün itibarıyla 24 saat kaldı. Bu pırlanta gibi geçlerimize bir çift sözüm var; bu seçim sizin önünüzdeki 25-30 yılın düzeninin, rejiminin, sisteminin seçimi. Hayatınızın en önemli kararlarından birini vereceksiniz. 1 oy eksiltmeden sandığa gidin.

"DOĞRUYA 'DOĞRU', YANLIŞA 'YANLIŞ' DEME SEÇİMİ"

Bu seçim sadece geçmişten bu ana gelen siyasi alışkanlıklarınızın seçimi değil. Doğruya doğru, yanlışa yanlış deme seçimi.

Sevgili büyükler bir de çocuklarınıza fikirlerini sorun. Aslında onlar için oy kullanacaksınız. Çocuklarınızın geleceğinin, bu milletin barışının, huzurunun korunması, teminatı olması için Millet İttifakı’na oy verin, Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verin.

4 yılda bizi engellemelerine rağmen yaptıklarımızı düşünün, bir de iktidar olduğumuzda bu memleketi, ki onlar gibi yapmayacağız. Bütün kurumları kucaklayacağız. Siyasi parti vesaire bakmadan her kuruma değerini vereceğiz. Size söz bu memleketi ayağa kaldıracağız, kalkındıracağız. Size söz devletin kurumlarında hangi partizan akıl varsa söküp atacağız.

"BİR KİŞİNİN DEĞİL MİLLETİN GÖNLÜNE GİRMEK ESASTIR"

Yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemin son görevine bir gün kaldı. Yarın sandıklara sahip çıkacağız. Sandıklarda görev alacağız. Ben eminim, sandıkta görev alan devlet memuru, ilçe seçim kurulları, il seçim kurulları, yüksek seçim kurulu, güvenlik görevlileri milletine layık işler yapacaklar. Onlar milletin namusuna sahip çıkacaklar. Benim kamu görevlilerim hakkını verecek. Çünkü onlar biliyor bir kişinin değil milletin gönlüne girmek esastır.

"YARIN DEMOKRASİ BAYRAMI YAPACAĞIZ"

Bunlar iki gündür milleti tehdit etmeye çalışıyorlar. Bunlar zannediyorlar ki kendilerini ‘kazananlar kulübü’, kazananlar kulübü artık millet. Bir avuç insanın dönemi artık bitti. Biz onu 2019’da sandığa gömdük.

80’i aşan yerde milletimle buluşmanın onurunu yaşıyorum. 15 Mayıs’tan sonra her yere hizmet için koşa koşa, coşa coşa gideceğim."