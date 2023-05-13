Ekrem İmamoğlu'ndan 'sandık güvenliği' çağrısı: 'Çok önemli görevler düşüyor'

Yayınlanma: 13.05.2023 - 12:06

Güncelleme: 13.05.2023 - 12:45

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından 14 Mayıs seçimlerine ilişkin bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu, "Değerli yol arkadaşlarım. Seçim kesin olarak sonuçlanana kadar görev yerlerimizi asla bırakmayacak, sağlıklı bilgi akışı ve seçim güvenliği için son ana kadar çalışacağız. Sandık ve okul sorumluları, avukatlar, gönüllüler, katkı sunan bütün vatandaşlar sizlere güveniyorum" notuyla paylaştığı videoda yurttaşlara ve sandık başındakilere seslendi.

"ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR"

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Değerli yol arkadaşlarım; yarın çok önemli bir seçim yapacağız. Yüzüncü yılında cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Hep birlikte birleşe birleşe kazanacağız. Sandık ya da bilgisayar başında, tutanak başında, okullarda, seçim koordinasyon merkezlerinde, meydanlar olan sizlere çok önemli görevler düşüyor. Hepinize çok minnettarız.

"GÖREV YERLERİMİZİ ASLA BIRAKMAYACAĞIZ"

Seçim kesin olarak sonuçlanana kadar hepimiz görev yerlerimizi asla bırakmayacağız. Sağlıklı bilgi akışı ve seçim güvenliği için son ana kadar çalışacağız. Milletimizin iradesine hep birlikte sahip çıkacağız. Sizlere çok güveniyor, hepinizi çok seviyorum. Size söz, Türkiye'ye baharı getireceğiz, birlikte başaracağız. Her şey çok güzel olacak."