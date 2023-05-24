Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan AKP'li siyasilere 'montaj' tepkisi: Ben onlar gibi dilimi dolaştırmam!

Yayınlanma: 24.05.2023 - 09:11

Güncelleme: 24.05.2023 - 09:57

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah” programına konuk oldu.

İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlanan ve mitinglerde izlettirilen videolarla ilgili 'montaj' itirafına dair konuştu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

-Bir ülkenin cumhurbaşkanı Allah aşkına. Siz bu videoyu miting miting izlettiniz.

-Bakan, danışman savunamıyor, dili dönüyor. Ben onlar gibi dilimi dolaştırmam!

-Bu tür günahlar bazen bir aileyi yok eder.

-Yapılan milletin düzenini yok etmek, nasıl bir hırs?

-Hiçbirimiz buna tenezzül etmeden bir süreç yürüttük. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı 'Ama montaj, ama şu, ama bu'... Gerçekmiş gibi gösterdiniz. Şimdi savunamıyor. Bu nasıl bir hırstır. Bu nasıl bir simsiyah kalp. Olacak şey değil ya.

-Genel başkanımızı terör örgütü ile aynı kareye koyuyorsunuz, sonra çıkıyorsunuz 'Ama montaj'... Allah'ın adaleti büyüktür. Biz bin defa desek de milletimizin bir bölümüne anlatamazdık. Şimdi kendisi itiraf etti.

Baykal'ın cenazesine gittim. Üç dört kişi var. Vakit namazını kılmaya girdim. Baktım ki önde dört saf boş. En ön safa oturduk. Trabzon Milletvekili de şahittir. Biraz sonra insanlar gelmeye başladı. Arasında bakanlar var, Diyanet İşleri Başkanı var. Kimse ön safa oturmuyor. Biraz sonra bir gürültüyle sayın Cumhurbaşkanı geldi. Dördüncü saftaki herkes ayağa kalktı. Sayın Cumhurbaşkanıyla beraber ön safa gittiler. Allah'ın huzuruna birinin müsaadesiyle geçilir mi kardeşim. Baykal'ın cenazesinden beri ilk kez anlatıyorum bunu.

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