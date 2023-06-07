Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan 'değişim' talebi: Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz!

Yayınlanma: 07.06.2023 - 14:37

Güncelleme: 07.06.2023 - 15:33

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası dile getirdiği 'değişim' talebini bir kez daha yineledi.

"AYNI ŞEYLERİ YAPIP YOL YÜRÜME GAFLETİNE KAPILAMAYIZ"

İBB'de basın mensuplarının sorularıı yanıtlayan İmamoğlu, "Seçim kaybettik. Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni kaybettik. Bu seçimlerden sonra da, şunu yapamayız: Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız" açıklamasında bulundu.

"DEĞİŞİM SADECE BİR KURULLA OLMAZ"

Değişen CHP Merkez Yönetim Kurulu'na (CHP) da göndermede bulunan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Devletimiz, milletimiz her şeyin önünde yer almıştır benim için. Siyasi partilerin hizmet aracı olduğunu defalarca dile getirdim. Değişim meselesi önemli, değişim çok önemli bir kavram. Geçtiğimiz hafta yaptığım açıklamada aslında net olarak güçlü bir değişimden bahsetmiştim. Topyekûn bir değişim, bir anlayış değişimi, köklü, detaylı bir değişim içeren kavramlar ifade etmiştim. Ben aynı yerde devam ediyorum, değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder durumdayım.

Değişimin sadece bir kurul, heyet değişimi ile olmayacağının hepimiz bilincindeyiz. Değişimi sadece ben değil, toplum istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Her kesimin ne istediğini anlamak şart. Bunları görmek zorundayız."

"GÖREV ALMAKTAN ASLA ÇEKİNMEM"

İBB Başkanı İmamoğlu, bir gazetecinin "Sayın Kılıçdaroğlu ile Ankara'da görüştünüz, daha sonra geçtiğimiz günlerde bir görüşmeniz daha oldu. Sizin 'Bu değişim sürecine liderlik etmekte gönüllüyüm' dediğiniz konuşuluyor. Bu değişime liderlik etme konusunda 'Ben varım' diyor musunuz? sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

"Elbetteki tüm duygu ve düşüncelerimi geniş kapsamlı şekilde kendisi ile paylaştım İdeallerim uğruna her hususta görev almaktan asla çekinmem, çekinmedim. Demokrasinin bir neferi olmaya devam edeceğim. Süreci takip ediyorum."