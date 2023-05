Selvi'den çarpıcı 'Ekrem İmamoğlu' kulisi: 'O değişim mesajının altında...'

Yayınlanma: 31.05.2023 - 07:41

Güncelleme: 31.05.2023 - 08:24

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gitti.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyonu aşkın seçmenin oyunu almak için yarıştı.

Sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı seçildi.

Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından eleştiri oklarının bir bölümü muhalefete ve Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 29 Mayıs'ta yaptığı 'değişim' vurgusu çok konuşuldu.

"DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİMDİR"

Konuşmasında "Ümitsizliğe yer yok" diyen ve dikkat çeken bir 'değişim' vurgusu yapan İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık" ifadelerini kullanmıştı.

SELVİ: İMAMOĞLU İSTİNAFI'N CEZASINI ONADIĞINI ÖĞRENMİŞ

Siyasetteki 'seçim sonrası' gündemi sürerken; iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'YSK üyelerine hakaret' iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bugünkü köşesine taşıdı.

Selvi, "Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği seçim sabahı hemen CHP genel başkan adaylığı veren mesajı atmasının altında İstinaf Mahkemesi’nden aldığı bir haberin etkisi olduğu söyleniyor. İmamoğlu, İstinaf’ın cezasını onadığını öğrenmiş" iddiasında bulundu.

"Ne kadar doğru bilmem" diyen Selvi, yazısının devamında "Bunun üzerine 'Siyasi yasak kapsamına girersem tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamam. Karar kesinleşmeden önce CHP Genel Başkanı olursam, ana muhalefet partisinin liderini yasaklayamazlar' diye düşünüyormuş. Bundan dolayı acele ettiğini söylüyorlar" ifadelerine yer verdi.

Selvi'nin yazısından ilgili kısım şu şekilde:

Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu bu kararı İstinaf Mahkemesi’ne götürdü. Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği seçim sabahı hemen CHP genel başkan adaylığı veren mesajı atmasının altında İstinaf Mahkemesi’nden aldığı bir haberin etkisi olduğu söyleniyor. İmamoğlu, İstinaf’ın cezasını onadığını öğrenmiş.

Ne kadar doğru bilmem. Bunun üzerine “Siyasi yasak kapsamına girersem tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamam. Karar kesinleşmeden önce CHP Genel Başkanı olursam, ana muhalefet partisinin liderini yasaklayamazlar” diye düşünüyormuş. Bundan dolayı acele ettiğini söylüyorlar.

İstinaf Mahkemesi’nden onama çıksa dahi bunun bir de Yargıtay yolu var. İmamoğlu, “Yargıtay’dan da 6-7 ay içinde onama çıkarsa aday olamam” diye düşünmüş olabilir.

Ekrem İmamoğlu zamana karşı yarış içinde. Siyasi yasak kararı onanmadan önce CHP Genel Başkanı olmak istiyor. Peki seçilebilir mi? Şansı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın imkânları ve İstanbul iş dünyasının desteğiyle bunu sağlayacak ekonomik gücü de var.

Ancak doğru bir stratejiyle hareket edip oyunu doğru kurması şartıyla.