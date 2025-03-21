Son dakika... Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemi tamamlandı

Yayınlanma: 21.03.2025 - 19:13

Güncelleme: 21.03.2025 - 19:24

Gözaltındaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.

İmamoğlu "yolsuzluk soruşturması" kapsamında ifade verdi. İmamoğlu kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı soruşturma sürüyor.

106 kişi hakkında yakalama kararı bulunan operasyon kapsamında şu ana kadar 90 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların ifade işlemleri bugün başlamıştı. Bu kapsamda son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da ifade vermeye başladı.

İKİ DOSYAYLA İLGİLİ İFADE VERECEK

İmamoğlu iki farklı dosya ile suçlanıyor.

Dosya kapsamında, İmamoğlu'na "terör örgütü PKK ile ortak hareket etme, PKK üyelerini işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet" suçlamaları yöneltiliyor.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İBB Başkanı İmamoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde ifade veriyor.

"Yolsuzluk" soruşturmasındaki ifade işlemi sona eren İmamoğlu, suçlamaları reddetti.

İmamoğlu’nun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde de ifadesi alınacak.

YARIN HAKİMLİĞE SEVK EDİLECEK

İBB soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yarın saat 21.00'de adliyede hazır edileceği açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21:00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır" denildi.