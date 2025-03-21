İzmirli yurttaşlar, Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktı: Hukuksuzluğa karşı İzmir ayakta!

Yayınlanma: 21.03.2025 - 19:30

Güncelleme: 21.03.2025 - 19:32

CHP İzmir İl Başkanlığının çağrısıyla Lozan’da buluşan meslek örgütleri, STK’ler, sendikalar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkanları ve yurttaşların olduğu kortej Ali Çetinkaya bulvarına yürüdü. Yürüyüş sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP İzmir il Başkanı Şenol Aslanoğlu açıklamara bulundu.

Sık sık "Susmuyoruz korkmuyoruz", "İtaat etmiyoruz", Baskılar bizi yıldıramaz" sloganları atıldı. Kurulan ekranda Ekrem İmamoğlu'nun "Kendimi milletime emanet ediyorum" videosu da izletildi.

ASLANOĞLU: “HUKUKSUZLUĞA KARŞI TÜRKİYE AYAKTA”

İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, burada İzmirlilere seslenerek, “Korkmayan, sinmeyen, diz çökmeyen, başka bir Türkiye yok diye ayağa kalkan İzmirliler hoş geldiniz. İstanbul Belediye Başkanımız, CHP Cumhurbaşkanlığı Adayımız İmamoğlu ev arkadaşlarına yapılan akıl almaz hukuksuzluğa karşı Türkiye ayakta, direniyor” dedi.

“SARAYLARIYLA BİRLİKTE SANDIĞA GÖMECEĞİZ”

“Valiliğin eylem yasağıyla güne uyandık, biz Anayasadan aldığımız demokratik hakkımız kullanıyor, hiçbir yeri kırmadan, dökmeden demokratik hakkımızı kullanıyoruz, hiç kimse buna engel olamaz” diyen Aslanoğlu, “19 Mart darbesi odluğu günden bu yana demokratik hakkımızı kullanıyoruz, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarını yanımıza alana kadar mücadeleye devam. Biz o güne kadar unutacak mıyız, tabi ki unutmayacağız, unutursak yüreğimiz kurusun. Ta ki sandık kurulup ilk demokratik seçimde bunları saraylarıyla sandığa gömene kadar mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

“ADALET, DEMOKRASİ İSTİYORUZ”

Tugay şunları kaydetti:

"Günlerdir düşünüyorum, Türkiye’nin 4 köşesinde yurttaşlarımızın ne istediğini düşünüyorum. Biz eşitlik, adalet, demokrasi istiyoruz. Bunu sadece bir grup insan için, kendi yandaşlarımız için değil bu ülkede yaşayan ve yaşayacak olan herkes için istiyoruz.

“HANGİ ÖRGÜTÜN LİDERİ?”

Ekrem Başkanı tutuklarken örgüt lideri dediler, hangi örgütün lideri, anne kart, metro, kreş, emekli yardımı, yurtsuz öğrencilere yurt yapanların örgütü lideri mi? Kent lokantaları örgütünün lideri mi? Böylesine önemli hizmetleri olan bir insanı bu kadar kolayca nasıl saf dışı bırakmaya çalıştınız?

“BU MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Bugün bütün ilçe belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle bir araya geldik, kararlar aldık. Ne olursa olsun bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bizleri bu mücadeleden asla vazgeçiremeyeceksiniz.

“BİR EKREM’İ ALIRSINIZ, ARKADAN BİN EKREM GELİR”

Bir Ekrem’i alabilirsiniz arkamdan bin Ekrem gelir. Bu toplum daha çok lider çıkarır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tek ricam; Ekrem Başkana İzmir’den bir selam edelim, ses çıkarın."