Son Dakika... Hatay'da 5.1 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 23:04

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 23:08

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre merkez üssü Akdeniz'da ve Hatay'ın Arsuz ilçesine 8.88 km yakınlığında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 22.47'de meydana gelen depremin derinliği 10.77 km olarak bildirildi.