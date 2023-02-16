Son Dakika... Hatay'da 5.1 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Hatay'ın Arsuz ilçesi yakınlarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre merkez üssü Akdeniz'da ve Hatay'ın Arsuz ilçesine 8.88 km yakınlığında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 22.47'de meydana gelen depremin derinliği 10.77 km olarak bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 16, 2023
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Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [08.80 km] Arsuz (Hatay)
Tarih:2023-02-16
Saat:22:47:51 TSİ
Enlem:36.215 N
Boylam:35.783 E
Derinlik:10.77 km
Detay:https://t.co/tmrTqH2Dim@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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