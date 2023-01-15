Son Dakika: Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 06:50

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 07:25

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06:36'da Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremin derinliği 17.09 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Elazığ ili Sivrice ilçesinde saat 06.36’de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir ihbar bulunmamakta; ilgili birimlerimiz ile saha taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.