Son Dakika: Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada, "An itibariyle olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 06:50
Son Dakika: Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06:36'da Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremin derinliği 17.09 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Elazığ ili Sivrice ilçesinde saat 06.36’de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir ihbar bulunmamakta; ilgili birimlerimiz ile saha taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.


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