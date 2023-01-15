Son Dakika: Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada, "An itibariyle olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06:36'da Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremin derinliği 17.09 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 15, 2023
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2023-01-15
Saat:06:36:26 TSİ
Enlem:38.477 N
Boylam:39.141 E
Derinlik:17.09 km
Detay:https://t.co/MX7WuL76Na@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Elazığ ili Sivrice ilçesinde saat 06.36’de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir ihbar bulunmamakta; ilgili birimlerimiz ile saha taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
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