Son dakika: Emniyet açıkladı: Hatay'da canlı bomba saldırısı önlendi!

09 Şubat 2022 Çarşamba, 17:08

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden "Afrin'de canlı bomba saldırısı emniyet güçleri tarafından önlendi. PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı" açıklaması yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye Görev Gücü Afrin İstihbarat Görevlilerinin yaptığı çalışma neticesinde; Münbiç’ten Afrin’e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren (3) Kadın ve (1) Erkek örgüt mensubu, saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kg ağırlığında C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalanmıştır.

Ayrıca, Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif-istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken bir şahıs gözaltına alınmıştır."