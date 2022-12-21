Son dakika: Erdoğan asgari ücret için net tarih verdi

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada milyonların merakla beklediği asgari ücretin ne zaman açıklanacağına ilişkin net tarih verdi.

21 Aralık 2022 Çarşamba, 12:40
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,TBMM'de partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milyonların merakla beklediği asgari ücrete ilişkin de konuşan Erdoğan, net rakamın açıklanacağı tarihi duyurdu.  

Erdoğan "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da Bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" ifadelerini kullandı.

 


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