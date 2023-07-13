Son dakika... Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi!

Yayınlanma: 13.07.2023 - 15:14

Güncelleme: 13.07.2023 - 15:30

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli saat 14.00'da Saray'da bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Bahçeli'nin grup toplantısında İsveç'in NATO üyeliği ile emekli maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklamasının gündem maddesi olduğu belirtiliyor.

EMEKLİYE YENİ ZAM MI GELİYOR?

Öte yandan önceki gün partisinin grup toplantısında emekli aylıklarına seyyanen zam talebinde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Sayıları 15,9 milyona ulaşmış emeklilerimize yapılan yüzde 25’lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır” çıkışında bulunmuştu.

Bahçeli, “Açık ve samimi teklifimiz şudur: 8 bin 77 TL’lik seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir” demişti.

Meclis Genel Kurulu’na emekli maaşlarıyla ilgili yeni bir düzenleme gelebileceğine yönelik beklentiler devam ediyor.

Bugün görüşülecek emekli aylıklarıyla ilgili maddede herhangi bir değişiklik yapılmazsa, kök aylığı 7 bin 500 TL’nin altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yine aynı maaşı almaya devam edecek.