Devlet Bahçeli'nin emekli maaşlarına 'seyyanen zam' çağrısı sonrası AKP'den ilk açıklama

Yayınlanma: 12.07.2023 - 11:40

Güncelleme: 12.07.2023 - 11:40

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM grup toplantısında gündeme getirdiği 'emekliye seyyanen' zam talebine ilişkin AKP'den açıklama geldi.

Bahçeli önceki gün Meclis'te yaptığı açıklamada “Emeklilerimize verilen yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır” diye konuşmuştu.

BAHÇELİ'NİN ÇIKIŞININ ARDINDAN İLK AÇIKLAMA

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Habertürk yayınına katılarak gündemi değerlendirdi.

TBMM Genel Kurulu gündemine gelen memur ve emekli zammına ilişkin torba yasa teklifine ilişkin konuşan Güler, Devlet Bahçeli'nin çağrısına ilişkin "Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır. Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var" diye konuştu.

AKP'li Güler, Bahçeli'nin çıkışıyla ilgili şunları söyledi:

"Memur emeklilerimizin refah payı, enflasyon farkı. Aynı zamanda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ödenecek oranları açıkladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatı oldu. Çalışma Bakanımız, Maliye ve Hazine Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın çalışması oldu. Yüzde 25 zam uygulanması noktasında karar oluştu. Mevcut önergemizi verdik ve maddeleşti. Memur emeklilerimize yaklaşık yüzde 25’e çıktık. SSK ve BAĞ-KUR için de öyle aynı zamanda.

BİZE DE ÇOK SAYIDA İTİRAZ GELDİ

"Bize de çok sayıda itirazlar ve talepler geldi" diyen Güler, "Oransal manada beklentinin daha fazla olduğunu söylediler. Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır. Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var. Belli noktalarda tasarrufta bulunarak farklı kalemler oluşturulmak suretiyle fazla verilmesini biz de arzu ederiz" diye konuştu.

Güler, "Çok ciddi bir çaba sarf edildi. Bunların ekonomik büyüklüğü ve bütçeye getireceği yükle beraber. Bizim halihazırda ek bütçemiz vardı. Ek bütçe kabul edildi" dedi.

"BİR GAYRETİMİZ OLACAK"

Güler sözlerini şöyle tamamladı:

"Orada yaklaşık 500 milyar TL’ye yakın harcamanın AFAD başkanlığımıza verildiğini görüyoruz. Yaklaşık 300 milyar TL’nin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verildiğini görüyoruz. Elbette bu manada bu gayreti ve çabayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde ekonomik imkanları artırma noktasında çabamız devam edecektir."