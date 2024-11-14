Son Dakika... Erdoğan ile Bahçeli'nin kritik görüşmesi sona erdi!

Yayınlanma: 14.11.2024 - 19:03

Güncelleme: 14.11.2024 - 19:17

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi Saray'da saat 18.00'de başladı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli en son 3 Ekim'de bir araya gelmişti.