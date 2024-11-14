Son Dakika... Erdoğan ile Bahçeli'nin kritik görüşmesi sona erdi!

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Bahçeli ile görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü

Son Dakika... Erdoğan ile Bahçeli'nin kritik görüşmesi sona erdi!
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AA
Yayınlanma: 14.11.2024 - 19:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi Saray'da saat 18.00'de başladı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli en son 3 Ekim'de bir araya gelmişti.


Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #Devlet Bahçeli #görüşme

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