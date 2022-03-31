Son Dakika: Erdoğan ile Zelenski arasında kritik görüşme

Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul’da yaptıkları müzakere toplantısı ele alındı.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2022 Perşembe, 20:48
Son Dakika: Erdoğan ile Zelenski arasında kritik görüşme
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Putin’i bir araya getirme ve bu buluşmaya Türkiye olarak ev sahipliği yapma önerisini yineledi.

Erdoğan, İstanbul’daki toplantının sonuçları itibarıyla savaşın sonlanması ve barışın tesis edilmesi için yürütülen sürece anlamlı bir ivme kazandırdığını ifade etti.

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