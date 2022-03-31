Zelenski: 'Kimsenin sözüne inanmıyoruz'
Rusya'nın Kiev ve Çernihiv'e saldırılarını azaltma kararına rağmen hala saldırılara devam ettiğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ”Kimsenin sözüne inanmıyoruz. Savaş alanında gerçek bir durum var” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya – Ukrayna heyetinin İstanbul'da yaptığı görüşmelerden sonra Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Kiev ve Çernihiv bölgelerine saldırıları azaltma kararına rağmen saldırıların hala sürdüğüne işaret etti.
Ukrayna topraklarının her karışı için savaşmaya devam edeceklerini belirten Zelenski, “Evet, devam eden bir müzakere süreci var. Ama bunlar hala boş sözler. Şimdiye kadar hiçbir özelliği yok. Rus birliklerinin Kiev ve Çernihiv’den çekildiği iddiasıyla ilgili başka sözler de var. İddiaya göre işgalcilerin bu yönlerdeki faaliyetleri azaltılacak. Bunun bir oyalama değil, çekilmenin sonuçları olduğunu biliyoruz. Savunucularımızın çalışmalarının sonuçları. Ancak aynı zamanda Donbass’ta yeni saldırılar için Rus birliklerinin biriktiğini de görüyoruz ve bunun için hazırlanıyoruz. Kimseye inanmıyoruz, güzel sözlere. Savaş alanında gerçek bir durum var. En önemlisi hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz ve topraklarımızın her bir karışı için halkımızın her biri için savaşacağız” dedi.
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