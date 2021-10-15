Son dakika... Erdoğan: Mücadelemiz farklı şekilde devam edecektir

Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan, "(Suriye'de) Mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde devam edecektir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2021 Cuma, 14:53
Son dakika... Erdoğan: Mücadelemiz farklı şekilde devam edecektir
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın satır başları şu şekilde:

  • (Suriye'de) Mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde devam edecektir.
  • Gerek insani yardım gerek Afganistan'daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz.
  • Kabil Havalimanı'nın işletmesini yürütüyorduk. Bundan sonraki süreçte de eğer anlaşmalar yapılabilirse Türkiye, Katar, Afganistan bu tür adımları atabiliriz.
  • (Avrupa'daki enerji krizi) Şu an böyle bir sıkıntımız söz konusu değil ve tedbirlerimizi aldık, alıyoruz ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz.
  • Böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara meydanı boş bırakmayız.

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