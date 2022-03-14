Son Dakika: Erdoğan: Kalıcı ateşkesin tesisi konusunda çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz
Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz ile Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Olaf Scholz'dan Almanya'da bir ilahiyat fakültesi kurulmasını istedi.
Almanya Cumhurbaşkanı Schozl ile birlikte ortak basın toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya ile 2020'de 38 milyar dolar civarında olan ikili ticaret hacmimiz 2021'de 41 milyar doları aştı. Bu rakamı 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız" dedi.
Erdoğan, Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusundaki bir soru üzerine "Rusya'dan aldığımız silahlar noktasında bunun cevabını merak ettiğinizi görüyorum. Şu andaki şartlar içerisinde gelecek ne gösterir onu şu an konuşmak erken olur. Şartlar ne getirir ne götürür bunu görmek lazım. Biz sayın Zelenskiy'le de Putin ile de dostluğumuzu korumak durumundayız. Yaptırımlara gelirsek; BM içerisinde ne gerekiyorsa biz onu yaptık. NATO ülkesinin yapmadıklarını biz Rusya'ya rağmen Ukrayna'ya desteklerimizi sürdürdük. Biz şu anda 50 tırı Ukrayna'ya gönderdik, göndermeye de devam ediyoruz" diye konuştu.
Erdoğan, "Kalıcı ateşkesin tesisi konusundaki çabalarımızı yılmadan sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Erdoğan, Antalya Diplomatik Forumu'na ilişkin olarak, "Antalya zirvesi önemli bir başarıdır" yorumunda bulundu. Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’dan Almanya’da Türk-Alman Üniversitesi ve bu üniversite bünyesinde ilahiyat fakültesi açılmasını talep ettiğini söyledi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- (Rusya-Ukrayna savaşı) Kalıcı ateşkesin tesisi konusundaki çabalarımızı yılmadan sürdürmeye devam edeceğiz.
- Avrupa güvenliğine yönelik önlemleri alırken diğer yandan çözüme dönük diplomatik çabaların hızlandırılmasında mutabık kaldık.
- Almanya ile 2020'de 38 milyar dolar civarında olan ikili ticaret hacmimiz 2021'de 41 milyar doları aştı. Bu rakamı 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız.
SCHOLZ’DAN PUTIN’E ÇAĞRI VE BOĞAZLAR AÇIKLAMASI
Almanya Şansölyesi Scholz, Rusya lideri Putin’e Ukrayna konusunda çağrıda bulunarak, “Artık durun diyoruz. En kısa zamanda silahların susması gerekiyor” dedi.
Ayrıca, Scholz “Özellikle Montrö Anlaşması uyarınca boğazların tarafların savaş gemisine kapatılmasının krizin daha da tırmanmamasına önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Bunun için teşekkür borçluyuz” şeklinde konuştu.
“ÜST DÜZEY DİYALOG FORMATLARINI DEVREYE SOKACAĞIZ”
Scholz, “Türkiye ve AB işbirliği için gelecekte burada bazı planlarımız var. Üst düzey diyalog formatlarını devreye sokacağız, gümrük birliği konusunu da görüşmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.
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