Son dakika: Erdoğan'dan 'Sağlıkta yeni düzenleme' açıklaması
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce, "Gidiyorsa gitsinler" dediği doktorlar için bugün de 'müjde' diyerek sağlıkla yeni düzenlemenin ayrıntılarını anlattı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde doktorları hedef alarak, "Gidiyorlarsa, gitsinler" ifadelerini kullanan Erdoğan, bugün ise 'müjde' diyerek, sağlıkta yeni düzenlemenin ayrıntılarını anlattı. Yurt dışına giden doktorlarla ilgili de konuşan Erdoğan, "Bu anlayışla hareket edenlerin çok uzak olmayan gelecekte istikametlerini yeniden ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum" dedi. Erdoğan; sağlık çalışanları için, "Rabbim tüm hekimlerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, yokluklarını göstermesin" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
"Ülkemizde hekim, doktor, tabip temalı binlerce türkü, deyim vardır. Devrinin en büyük fatihi olan Kanuni Sultan Süleyman'ın, dünyadaki en büyük mutluluğu bir nefes sıhhat olarak tarif etmesi boşuna değildir. Dünya Sağlık Örgütü ise sağlık kavramını, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali olarak tanımlıyor. Bu aynı zamanda sağlık hizmetlerini dünyanın en büyük sektörlerinden biri haline de getirmiştir. Ülkemizi küresel sağlık sistemi içinde mümkün olan en iyi yere getirmek istiyoruz.
YURT DIŞINA GİDEN DOKTORLAR
Bu anlayışla hareket edenlerin çok uzak olmayan gelecekte istikametlerini yeniden ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum.
SAĞLIKTA YENİ DÜZENLEME
Sağlık personeline yönelik işlenen kastan yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Bu düzenleme ile kamu hizmetlerinden yaralanmak hakkının engellemesi suçuna verilen ceza sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor.
Tüm sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin uygulamaları nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi kurul iznine bağlı olacak. Sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları muayene teşhise ilişkin ceza soruşturması açılabilmesi kurulun iznine bağlı olacaktır. Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecek.
Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak.
Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak. Lisans mezunu sağlık çalışanı 3600 ek göstergeye alınacak. Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır"
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