Son dakika... Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, bugün saat 14.00'da bir görüşme yapacak. Görüşmenin Bahçeli'nin konutunda gerçekleşeceği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2023 - 13:41
Son dakika... Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme!
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 14.00'da bir görüşme yapacak.

Görüşmenin Bahçeli'nin konutunda gerçekleşeceği belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...


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