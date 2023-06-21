Son dakika... Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme!

Yayınlanma: 21.06.2023 - 13:41

Güncelleme: 21.06.2023 - 13:45

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 14.00'da bir görüşme yapacak.

Görüşmenin Bahçeli'nin konutunda gerçekleşeceği belirtildi.

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