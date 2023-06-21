Son dakika... Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme!
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, bugün saat 14.00'da bir görüşme yapacak. Görüşmenin Bahçeli'nin konutunda gerçekleşeceği belirtildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 14.00'da bir görüşme yapacak.
Görüşmenin Bahçeli'nin konutunda gerçekleşeceği belirtildi.
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