Son dakika... Bakan Güler'den Erdoğan-Barzani görüşmesi hakkında açıklama

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani arasındaki görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2023 - 12:38
Son dakika... Bakan Güler'den Erdoğan-Barzani görüşmesi hakkında açıklama
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, önceki gün bir dizi resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi. 

Mesrur Barzani, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Saray'da kabul edildi. 

"OLUMLU SONUÇLARI OLACAK"

Milli Savunma Bakanı Güler, AKP Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Güler, Erdoğan-Barzani görüşmesi ile ilgili soruya "Terörle mücadelemiz aynı şekilde devam edecek. Dünkü görüşmenin olumlu sonuçları olacak" yanıtını verdi.


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