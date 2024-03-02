Son dakika... Erdoğan, yine Özel ile CHP'yi hedef aldı: 'Seçim yaklaştıkça...'

Yayınlanma: 02.03.2024 - 15:48

Güncelleme: 02.03.2024 - 16:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki seçim mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

"BİZ YILLARDIR HESAP VERDİK, VERİYORUZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sandıkta hesaba çekilecekleri günler yaklaştıkça ayakları titremeye başladı. Hangi kılığa gireceklerini, hangi yalana sarılacaklarını, hangi istikamete koşturacaklarını şaşırdılar.

Hangi maskeyi takarsa taksınlar milletimiz artık bunların ne olduğunu biliyor. DEM ile demlendiler. Yalan bunların ağzına yuva yapmış. Herkesi kör, alemi sersem sanıyorlar.

Seçimler siyasetçiler için hesap verme dönemleridir. Biz zaten yıllardır hesap verdik, veriyoruz ama hesaptan kaçanlara da 31 Mart'ta hesap sormaya hazır mıyız?

"YALAN VE ALDATMA ÜZERİNE KURULU BİR ZİHNİYET VAR Kİ..."

Mayıs ayındaki oy oranları Antalya ile aramızdaki muhabbeti yansıtmaktan uzaktı. 31 Mart'ta bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Sizlerden bunun sözünü almak istiyorum. Biz her meselesiyle Antalya'nın yanında yer almaya devam edeceğiz. Bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı olarak görevinin başında mı? İktidarda da Cumhur İttifakı var mı? Yerel yönetimi de bize teslim ettiğinizde ülkeyi uçurmaya devam edecek miyiz? Bu ülkeyi çöpten, çamurdan, çukurdan çıkarmayanlara teslim edemeyiz.

Siyasi hayatımız boyunca 'ne aldanan ne aldatan olacağız' anlayışına bağlı kaldık. Milletimize asla yalan söylemedik. Tüm sermayesi yalan ve aldatma üzerine kurulu bir zihniyet var ki asla ıslah olmuyor. Bu faşist zihniyet tercihini ya darbecilerden ya emperyalistlerden ya da terör örgütlerinden yana kullanıyor.

Riyakarlık bunların karakteri haline gelmiş. Milletimiz bunların ciğerlerini biliyor. Bu millet onları gördüğü her yerde tanır ve layık olduğu cevabı verir. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma eksiklerini telafi ettiğimiz gibi bugünkü sıkıntılarını da yine biz çözeceğiz.

EMEKLİLERE MESAJ: "GÖRMEZDEN GELMİYORUZ"

Başta emeklilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları asla görmezden gelmiyoruz. Bu sorunların çözümünün yatırımdan ve kazanmaktan geçtiğini de biz söylüyoruz."

Ayrıntılar geliyor...