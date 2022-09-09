Son Dakika: Erdoğan'dan F-16 açıklaması
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-16'ya ilişkin ABD Başkanı Joe Biden ile görüşebileceğini söyleyerek, "ABD bizi farklı yollara sevk etmesin. Dünyada sadece uçak satan ülke onlar değil" ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kerem Aydınlar Camisi’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu..
Erdoğan'ın açıklamasının satırbaşları şöyle:
"DEAŞ'la ilgili dünyada en önemli operasyonları yürüten ülke biz olduk. Batı DEAŞ ile ilgili önemli bir operasyonu olmadı. Yargının bugün vereceği kararı bekliyoruz. O karar atılacak adımlar için bir anlam, önemli bir mesaj olacaktır.
SDG'ye eğitim ve silah desteği veriyorlar. Birleşmiş Milletler'de Sayın Başkan (Biden) ile görüşme fırsatı bulabilirsem bunu konuşacağım.
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İngiltere'ye taziye mesajımı sosyal medyadan gönderdim. Programlarım el verirse törene katılmayı düşünüyorum. Kendisini tanıyorum, görüşmemiz oldu. Fırsat bulabilirsek katılmayı düşünüyoruz.
Madrid'de Sayın Biden ile yaptığımız görüşmede F-16'lar konusunda önemli bir yaklaşımda bulundu. Cumhuriyetçiler destek vermiyor imasında bulundu. Dışişleri Bakanım Bulgaristan'da bir görüşme yaptılar. Onların da destek vereceğini düşünüyorum. Umarım ABD bizi farklı yollara sevk etmesin. Dünyada sadece uçak satan ülke onlar değil. Bazı ülkeler bu konuda bize sinyal de çakmakta."
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