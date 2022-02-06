Son dakika: Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Son dakika: AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Erdoğan, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dün koronavirüse yakalandıklarını açıkladı.
Erdoğan bugün sağlık durumuyla ilgili yeni bir mesaj paylaştı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz" dedi.
Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2022
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