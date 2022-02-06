Son dakika: Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

06 Şubat 2022 Pazar, 12:43

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dün koronavirüse yakalandıklarını açıkladı.

Erdoğan bugün sağlık durumuyla ilgili yeni bir mesaj paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz" dedi.