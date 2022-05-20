Son Dakika... Erdoğan'ın hedefinde İmamoğlu var: 'Bu konularda bir adımı var mı?'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, İBB'yi hedef aldı, "İstanbul’un şu anda büyükşehir belediye başkanlığını üstlenmiş kişi ya da kişilerin bu alanda attıkları bir adım var mı?" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Temel Atma Töreni’nde konuştu.
Erdoğan açıklamasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, "İstanbul'un şu anda büyükşehir belediye başkanlığını yapan kişinin acaba bu konularda bir adımı var mı? Milleti aldatmayın gelin bu tür eserleri yapın biz de sizi alkışlayalım" dedi.
Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- "Belediye Başkanlığımda Kayış Dağı'nda bir Darülaceze’nin temelini atmış, açılışını yapmıştık. Şu andaki malum iktidar aynı şekilde bugün temelini atacağımız adımlarla süreci devam ettiriyor.
- Bir şeyi sormam lazım; İstanbul’un büyükşehir belediye başkanlığı’nı üstlenmiş olan kişi veya kişilerin acaba bu alanlarda adımları var mıdır? Ya bir şey yapın… Yani bir suyu akmayan musluğu açmakla biz hizmet ettik diyemezsiniz. Milleti aldatmayın; gelin bu tür eserleri yapın.
- Huzur evlerinde kalan yaşlılarımızın önemli bir kısmının iyi eğitimli, iyi kariyerli, yüksek gelirli çocuklara sahip olmaları düşündürücüdür.
- Büyükanne, büyükbaba ve torunların aynı evde oturmasalar bile aynı ortamda hayatlarını sürdürdükleri büyük ailelerin giderek azalıyor olması da üzüntü vericidir. Aile yapısındaki bu dağılma ve aşınma nesilden nesle aktarılan değerlerimizin geleceğinde de bir belirsizliğe ne yazık ki yol açmıştır. Eğitim önce ailede başlar.
"BU MÜTEAHHİDİ DEĞİŞTİRELİM"
- Sen ne kadar sürede bitireceksin? Ne diyor bu ya? Sen nasıl Fatih torunusun! Ne yapıyorsun sen? Hamza Bey, 36 aydan başladı, 30’a indi. Ne diyor bu? Bu müteahhidi değiştirelim biz. Olmaz olmaz… Sen Kanuni Sultan Süleyman’ı duydun mu? Süleymaniye’yi ne kadar zamanda bitirdi? Hamza Bey, Süleymaniye’yi ne kadar zamanda bitirdi? 1 yılın altına düşürdü mü? Bak… Olmaz… 24 saat anlayışıyla çalışacaksınız ve burayı kesinlikle önümüzdeki bugünlerde burayı bitirmeniz lazım."
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