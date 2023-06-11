Son Dakika: Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Erzurum'un Aziziye ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Aziziye ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Saat 10.41'de gerçekleşen depremin 7.04 km derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2023
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Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Aziziye (Erzurum)
Tarih:2023-06-11
Saat:10:41:03 TSİ
Enlem:40.125 N
Boylam:40.978 E
Derinlik:7.04 km
Detay:https://t.co/Y49MeDPYjl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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