Son Dakika: Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Erzurum'un Aziziye ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2023 - 10:46
Son Dakika: Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Aziziye ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

 Saat 10.41'de gerçekleşen depremin 7.04 km derinlikte olduğu bildirildi.


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